$79.10+1.9086.09+1.84

В 60 российских городах в апреле подорожало вторичное жилье

Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости РФ за апрель 2023 года увеличилась на 1,8%, до 100,6 тыс. рублей, в целом жилье подорожало в 60 из 70 городов с населением от 300 тыс. человек. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС во вторник.

В 60 российских городах в апреле подорожало вторичное жилье
© РИА Новости

"В апреле в 60 городах из исследованных 70 цена квадратного метра квартир на вторичном рынке выросла, в девяти городах упала, в одном осталась без изменений. В среднем по всем городам цены увеличились на 1,8%, до 100 549 рублей за квадратный метр", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, самый большой рост показали Чебоксары (плюс 7,7%), Киров (плюс 7,2%), Челябинск (плюс 6,6%), Магнитогорск (плюс 6,4%), Тольятти (плюс 6%), Вологда (плюс 5,2%), Волжский (плюс 5%), Нижний Тагил (плюс 4,7%), Курган (плюс 4,6%) и Волгоград (плюс 4,4%). В Москве квадратный метр подорожал на 0,7%, до 300 002 рублей, в Санкт-Петербурге - на 0,2%, до 187 280 рублей.

По данным аналитиков, снижение произошло в Махачкале (минус 3,4%), Калининграде (минус 1,7%), Ленинградской области (минус 1%), Грозном (минус 0,9%), Владивостоке (минус 0,8%), Самаре (минус 0,7%), Курске (минус 0,4%), Белгороде (минус 0,2%) и Московской области (минус 0,2%).

Росту цен на вторичном рынке РФ в апреле способствовали активизация рынка, девальвация рубля и переток спроса с "первички", рассказал ТАСС генеральный директор портала Павел Луценко.

"Как видим, жилье на регулярном рынке подорожало даже в столицах, где новостройки взяли курс на снижение цен. Что касается прогноза, то многое сейчас зависит от того, будет ли принята программа льготной ипотеки на "вторичку" и в каком формате. Если такую возможность получит широкий спектр населения, то цены продолжат расти, а если нет - возможно некоторое падение", - сказал собеседник агентства.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий