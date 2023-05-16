В 60 российских городах в апреле подорожало вторичное жилье

"Как видим, жилье на регулярном рынке подорожало даже в столицах, где новостройки взяли курс на снижение цен. Что касается прогноза, то многое сейчас зависит от того, будет ли принята программа льготной ипотеки на "вторичку" и в каком формате. Если такую возможность получит широкий спектр населения, то цены продолжат расти, а если нет - возможно некоторое падение", - сказал собеседник агентства.