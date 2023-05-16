На рынке вторичного жилья в Москве наблюдается стагнация

Количество договоров продажи жилья на вторичном рынке недвижимости в Москве в апреле 2023 года увеличилось незначительно - на 1,2% по отношению к марту 2023 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

Так, по отношению к марту 2023 года число договоров мены жилья в апреле 2023 года увеличилось на 1,2%, а по отношению к апрелю 2022 года - на 31,2%. По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, в этом апреле впервые месячный показатель превысил результаты аналогичного периода практически на треть. Важно отметить, что в апреле 2022 года количество договоров мены снизилось по отношению к марту 2022 года на 37,5%. В то время как в 2021 году в этом месяце сохранялась положительная динамика.