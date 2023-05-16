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Московский Росреестр зафиксировал стагнацию на вторичном рынке недвижимости в апреле

Количество договоров продажи жилья на вторичном рынке недвижимости в Москве в апреле 2023 года увеличилось незначительно - на 1,2% по отношению к марту 2023 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

На рынке вторичного жилья в Москве наблюдается стагнация
© ТАСС

"Управлением Росреестра по Москве в апреле 2023 года зарегистрировано 14,9 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья - практически на уровне прошлого месяца, когда было зарегистрировано 14,7 тыс. перехода прав", - говорится в сообщении.

Так, по отношению к марту 2023 года число договоров мены жилья в апреле 2023 года увеличилось на 1,2%, а по отношению к апрелю 2022 года - на 31,2%. По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, в этом апреле впервые месячный показатель превысил результаты аналогичного периода практически на треть. Важно отметить, что в апреле 2022 года количество договоров мены снизилось по отношению к марту 2022 года на 37,5%. В то время как в 2021 году в этом месяце сохранялась положительная динамика.

Суммарно за первые четыре месяца в столице было оформлено 48 тыс. договоров на вторичное жилье, что на 8,1% меньше по отношению к тому же периоду 2022 года.

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