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Россияне вновь возглавили топ иностранцев-покупателей недвижимости в Турции

Россияне по итогам апреля остались лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости в Турции, приобретя более 800 объектов, сообщило Бюро статистики Турции (TUIK).

Россияне возглавили топ иностранцев-покупателей недвижимости в Турции
© РИА Новости

Всего, по данным статбюро, в минувшем апреле в Турции продано более 85 тысяч квартир. Иностранцы приобрели из этого числа 2557 объектов недвижимости, что на 60% ниже показателей апреля 2022 года.

Наиболее популярны у иностранцев Анталья, Стамбул и Мерсин.

"Россияне приобрели наибольшее число объектов недвижимости в Турции в апреле – 817, за ними следуют граждане Ирана – 377 квартир и Украины - 136 объектов", - сообщило бюро.

При этом, к примеру, в декабре 2022 года россияне приобрели более 2400 квартир.

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