Названа средняя стоимость квартиры в Москве

«Что касается прогноза, то многое сейчас зависит от того, будет ли принята программа льготной ипотеки на "вторичку" и в каком формате. Если такую возможность получит широкий спектр населения, то цены продолжат расти, а если нет — возможно некоторое падение», — предположил специалист.