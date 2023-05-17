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В Москве выдали рекордное количество ипотечных кредитов

За первые четыре месяца текущего года в российской столице было оформлено максимальное количество ипотечных сделок за все годы, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что в апреле текущего года на первичном и вторичном рынках недвижимости Москвы зарегистрировано 11,6 тыс. договоров ипотечного кредитования, что на 1,5% превышает данные за предыдущий месяц.

Всего же за первые четыре месяца этого года в Москве было зарегистрировано 39,9 тыс. договоров ипотечного кредитования. Эти показатели на 1,1% и 1,2% превышают данные за 2022 и 2021 годы соответственно.

Названа средняя стоимость квартиры в Москве

Больше всего ипотечных кредитов за это период выдано в Москве. В апреле там получено кредитов на общую сумму 22,7 млрд рублей, это составляет 20% от общего объема выданных ипотек в России. Эксперты полагают, что это связано с окончанием программы льготной ипотеки, из-за чего покупатели торопятся оформить сделку.

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