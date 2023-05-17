Маткапитал разрешат тратить на покупку жилья в исламском банкинге

Материнский капитал планируется разрешить использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга, соответствующие поправки в законопроект о проведении эксперимента по внедрению такого финансирования в России уже подготовлены и согласованы, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Принципиально вопрос согласован, мы уже договорились со всеми согласующими институтами о том, что материнский капитал будет использоваться в том числе в исламских инструментах для покупки жилья", - сказал он.

"В июне закон собираемся принять во всех чтениях, надеемся, что президент подпишет, чтобы он с 1 июля уже начал действовать", - отметил депутат.

В конце прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь микрофинансовые организации, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и осуществляющие деятельность по партнерскому финансированию на территории того субъекта, где проводится эксперимент.