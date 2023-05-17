Многоэтажный дом построят в районе Фили-Давыдково за счет городского бюджета

В столичном районе Фили-Давыдково планируется строительство многоэтажного жилого дома с гаражом за счет городского бюджета. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиану Княжевскую.

«На ул. Давыдковская планируется строительство многоэтажного жилого дома с гаражом. Строительство будет вестись за счет городского бюджета», - говорится в сообщении.

Как уточняется, участок для строительства площадью 1,4 га расположен по адресу: ул. Давыдковская, вл. 10, по соседству с природным заказником «Долина реки Сетунь» и Кутузовским проспектом. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки по этому адресу.

«Строительство этого объекта включено в Адресную инвестиционную программу. Этот дом будет возведен с учетом всех нормативов, использованием современных материалов и строительных технологий», - приводятся в сообщении слова Княжевской.