Названы причины ипотечного рекорда в Москве

Ситуация с зафиксированным в Москве рекордом количества заключенных по ипотеке сделок объясняется принятым в феврале Центробанком решением отказаться от ипотек по минимальным ставкам, а также расширением программы семейной ипотеки. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

«Если говорить про Москву в этом разрезе, рост именно ипотеки по ДДУ (договор долевого участия — прим. «Ленты.ру»), подрос также и спрос на ипотеку на вторичном рынке. Но нужно помнить, что 2021 год после ковида был ажиотажным со стандартной зимней просадкой, в 2022 году с января по март были тоже активными, а апрель уже был по вторичке мертвый. Нужно понимать, что апрель 2022 года был очень плохим по ипотеке», — заявил эксперт.

Он также перечислил причины, по которым первые четыре месяца 2023 года стали рекордными с точки зрения количества заключенных ипотечных сделок.

«Сейчас у нас было объявлено, что в мае обрубаются низкие субсидированные ставки у застройщиков, и этот факт начал оказывать влияние на рынок уже с Нового года. То есть люди, которые планировали брать ипотеку в мае, брали ее в апреле или даже раньше. Во-вторых, у нас расширилась программа семейной ипотеки», — напомнил Барсуков.

Однако эксперт обратил внимание на то, что застройщики могут использовать подобные как способ психологического давления на потенциальных покупателей.

«Не нужно считать, что эти рекорды означают, что есть тенденция к росту цен, нас может быть очень активно в эту сторону давить застройщики: на их проекты вырастет спрос, если цены на вторичку начнут расти. Недвижимость в новостройках покупают как раз по ипотеке, у них нет спроса со стороны людей с "живыми" деньгами», — объяснил специалист.

Ранее из отчета московского управления Росреестра стало известно, что за первые четыре месяца 2023 года в Москве заключили 39,94 тысячи ипотечных сделок — максимальное число за всю историю наблюдения.

По данным специалистов, этот показатель на 1,1% превышает значения за аналогичный период в 2022 году и на 1,2% — значения 2021 года. В апреле 2023 года на первичном и вторичном рынках недвижимости Москвы зарегистрировали 11,63 тысячи сделок, что на 45,5% больше, чем в тот же месяц в 2022 году, но на 10,2% меньше, чем в 2021 году.

В конце февраля стало известно, что 1 мая 2023 года Банк России ЦБ ужесточит выдачу ипотеки в стране. Центробанк решил повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам на жилье, говорится в сообщении на сайте финансового регулятора.