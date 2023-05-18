Качество жилья в Тюмени резко снизится из-за амбиций застройщиков

«Есть опасение, что застройщики начнут массово выходить на рынки Москвы, Челябинска, других регионов, я знаю, что они в этом заинтересованы. И если там строить будет выгоднее, они неизбежно будут оттягивать туда ресурсы из Тюмени. Я думаю, понятно, к чему это приведет — для региональных девелоперов местные проекты станут вторичными», — пояснил URA.RU источник.

Известно, что в данный момент на московском и других российских рынках строительства уже работает одна компания из Тюмени — «Страна Девелопмент». Накануне девелопер представил уже свой третий проект в столице России. Однако, на строительство в Тюмени это никак не влияет, пояснили URA.RU в компании. «За 14 лет работы компания не просрочила ввод ни одного проекта. Наоборот, 80% домов сдаются раньше на 3-6 месяцев. В этом году в Тюмени будет сдано 9 домов на 198 тыс. квадратных метров», — добавил представитель девелопера в беседе с URA.RU.