Для разработчиков электроники предложили ввести льготы по ипотеке

Министерство промышленности и торговли предложило дополнить действующие механизмы субсидирования разработчиков электроники мерами социальной поддержки сотрудников, в частности речь идет о льготах по выплате ипотеки. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления министерства, вынесенного для общественного обсуждения.

Как написало издание, участники рынка просили разработать схемы оказания помощи еще в прошлом году, мотивируя просьбу невозможностью купить жилье без смены места работы.

В соответствии с документом, ведомство предложило разрешить компаниям, получившим субсидии на реализацию проектов, пустить часть этих средств на выплату сотрудникам материальной помощи для погашения ипотечных кредитов (до 10% от общей стоимости проекта, но не более 2 млн руб. в руки).

Как отметил глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин в разговоре с «Ъ», Минпромторг хочет трансформировать нынешние инструменты субсидирования, не имея возможности запустить комплексные механизмы социальной поддержки сотрудников.