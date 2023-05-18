Выявлен самый слабый рынок жилья среди крупных европейских столиц

«Вена стала самым слабым рынком жилья среди крупных европейских столиц, продемонстрировав двузначный спад, который превзошел даже сильно пострадавший Стокгольм. В столице Австрии зафиксировано падение на 12,2% по сравнению с пиковыми уровнями годичной давности, в то время как в Стокгольме — на 6,4% <....> Цены предложения на рынке недвижимости Вены в мае в среднем упали до 7084 евро за квадратный метр», — заключается в материале.