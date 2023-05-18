В России одобрили распродажу на торгах жилья коррупционеров

На аукционах могут начать продавать изъятое у коррупционеров жилье. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении, передает агентство «Прайм».

Документ предполагает, что реализацию жилых помещений, которые поступили в государственный жилищный фонд в результате совершения коррупционного правонарушения или в отношении которых не представлены сведения, будут осуществлять в соответствии с законодательством о приватизации.

Подчеркивается, что жилье будут приватизировать только посредством продажи на аукционе.

По словам замглавы Минфина РФ Алексея Моисеева, под это подпадают жилые помещения, рыночная цена которых на вторичном рынке более чем вдвое превышает среднюю по региону.