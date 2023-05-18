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В России одобрили распродажу на торгах изъятого у коррупционеров жилья

На аукционах могут начать продавать изъятое у коррупционеров жилье. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении, передает агентство «Прайм».

В России одобрили распродажу на торгах жилья коррупционеров
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Документ предполагает, что реализацию жилых помещений, которые поступили в государственный жилищный фонд в результате совершения коррупционного правонарушения или в отношении которых не представлены сведения, будут осуществлять в соответствии с законодательством о приватизации.

Подчеркивается, что жилье будут приватизировать только посредством продажи на аукционе.

По словам замглавы Минфина РФ Алексея Моисеева, под это подпадают жилые помещения, рыночная цена которых на вторичном рынке более чем вдвое превышает среднюю по региону.

Ранее «Известия» сообщили, что по итогам прошлого месяца в столице удалось продать на 25 процентов больше квартир, чем в аналогичный период 2022 года.

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