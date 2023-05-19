Назван средний размер скидки при продаже квартир в России

Аналитики Домклик Сбербанка выяснили средний размер скидки, которую получили в апреле покупатели при покупке квартиры на вторичном рынке. Соответствующие данные размещены в блоге компании.

В основе исследования лежит статистика по ипотечным сделкам за апрель 2023 года для крупнейших субъектов РФ. Аналитики, проанализировав разницу в стоимости вторичной квартиры в сделке и в соответствующем объявлении для регионов, которые включают в себя города с населением более миллиона человек, пришли к выводу, что средний размер скидки по стране составил 1%.

«Сейчас продавцы квартир склонны к скидкам в меньшей степени, чем в период с октября 2022 года по январь 2023 года. Росту уверенности собственников по всей стране и стабилизации величины торга способствовал прогнозируемый и относительно высокий спрос на вторичное жилье в марте и апреле», - пояснили эксперты.

Больше всего готовы снижать цены продавцы в Тюменской (2,4%) и Воронежской (2%) областях, а также в Краснодарском крае (2%). Большие скидки делают и продавцы в Москве (1,7%), так как они вынуждены дополнительно конкурировать с первичным рынком и ИЖС, на чью долю суммарно приходится более 40%, а также с продавцами в Подмосковье.

А вот в Челябинской области величина торга стабильно не превышает 0,5% с мая 2022 года, так как в регионе уровень доступности первичного жилья ниже, чем вторичного. Также торг практически отсутствует в Пермском крае (0%), Омской области (0%), Московской области (0,2%) и Красноярском крае (0,3%).