В РФ решили строить деревянные многоэтажки

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерено внедрить к 2024 году правила для строительства деревянных домов до 12 этажей, а до конца года будут внесены изменения в нормативы. Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

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Преимущества зданий из деревянных панелей заключаются, прежде всего, в их устойчивости к нагрузкам, прочности, высокой скорости строительства, экономичности. Дома можно возводить прастически в любых климатических условиях, заявили изданию в Минстрое.

В ведомстве отметили, что проекты таких построек уже разрабатывают - среди них гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, а также в Республике Карелия и на Кавказе.