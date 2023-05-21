Перечислены регионы с максимально выросшими ценами на покупку дачи

Регионы страны с максимально выросшими ценами на покупку дачи перечисляет РБК со ссылкой на аналитиков популярного сервиса объявлений. Загородные дома сильнее всего подорожали под Воронежем и в Татарстане. Московская область на шестом месте рейтинга.

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Так, в Воронежской области средняя стоимость дачи в апреле составила 650 тысяч рублей, что на 25 процентов больше показателя годичной давности (520 тысяч рублей). Вторая позиция в списке у Татарстана с поднявшейся на 23,9 процента ценой — с 565 тысяч рублей до 700 тысяч рублей. Следующие в рейтинге: Омская область (плюс 22,2 процента), Новосибирская область (плюс 18,8 процента), Нижегородская область (плюс 18,2 процента).

В Московской области расценки на дачи выросли на 17,1 процента — с 1,7 миллиона рублей до 1,99 миллиона рублей.