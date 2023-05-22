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Минстрой к 2024 году установит правила строительства деревянных многоэтажек

К 2024 году Минстрой намерен внести изменения в нормативные акты, касающиеся строительства деревянных зданий высотой до 12 этажей, и установить соответствующие правила. Об этом пишут «Известия».

Минстрой установит правила строительства деревянных многоэтажек
© globallookpress.com

Как отметили в самом ведомстве, уже разрабатываются проекты таких зданий, в том числе гостиничных комплексов в различных регионах России, над которыми работает компания CLT Development. Представители Минстроя подчеркивают, что деревянные панели обладают рядом преимуществ перед другими материалами, таких как устойчивость к нагрузкам, прочность, возможность строительства в любых климатических условиях, высокая скорость возведения и энергоэффективность.

В связи с этим, ведомство планирует расширить использование технологий деревянного домостроения и типовых проектов зданий. Кроме того, в начале 2023 года президент России Владимир Путин поручил использовать малоэтажные деревянные дома промышленного производства для расселения аварийного жилья уже в этом году.

Эксперты сходятся во мнении, что при соблюдении правил строительства и эксплуатации таких зданий они будут полностью безопасны. Однако застройщикам придется столкнуться с недоверием от потребителей, что деревянные дома менее надежны. Вряд ли такие дома будут пользоваться высоким спросом на старте, поэтому нужны будут дополнительные эффективные меры стимулирования покупательского спроса.

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