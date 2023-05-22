Минстрой установит правила строительства деревянных многоэтажек

К 2024 году Минстрой намерен внести изменения в нормативные акты, касающиеся строительства деревянных зданий высотой до 12 этажей, и установить соответствующие правила. Об этом пишут «Известия».

Как отметили в самом ведомстве, уже разрабатываются проекты таких зданий, в том числе гостиничных комплексов в различных регионах России, над которыми работает компания CLT Development. Представители Минстроя подчеркивают, что деревянные панели обладают рядом преимуществ перед другими материалами, таких как устойчивость к нагрузкам, прочность, возможность строительства в любых климатических условиях, высокая скорость возведения и энергоэффективность.

В связи с этим, ведомство планирует расширить использование технологий деревянного домостроения и типовых проектов зданий. Кроме того, в начале 2023 года президент России Владимир Путин поручил использовать малоэтажные деревянные дома промышленного производства для расселения аварийного жилья уже в этом году.