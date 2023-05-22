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Российских дачников предупредили об угрозе сноса построек. Что нужно знать перед строительством?

В начале мая 2023 года российское правительство приняло постановление, согласно которому самовольные постройки на даче могут оказаться под угрозой сноса. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Без риска сноса на даче можно возводить сараи, бани, навесы, погреба, хозяйственные постройки. Однако для остальных объектов необходимо разрешение на строительство.

Дачников предупредили об угрозе сноса построек. Что нужно знать перед строительством?
© РИА Новости

На какие постройки необходимо получать разрешения

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В документе уточняется, что оформлять специальное разрешение не потребуется для возведения вспомогательных построек на даче. Чтобы относиться к этой категории, объект должен подходить хотя бы под один из критериев:

  • он строится на одном участке с основным зданием и предназначен для его обслуживания;
  • поможет обеспечить эксплуатацию основного здания, не является особо опасным, технически сложным или уникальным объектом. Постройка расположена на том же или смежном участке с главным домом, а ее площадь не превышает 1500 квадратных метров;
  • расположен на земельном участке для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства, максимальная высота -- 20 метров.

Как поясняют юристы, для обычных граждан в таких случаях вспомогательными постройками будут считаться бани, сараи, навесы, погребы и прочие хозяйственные постройки, а для застройщиков — здания КПП, пункты охраны, диспетчерские пункты, офисы продаж.

Для возведения прочих объектов на даче россиянам придется получать разрешение, предупреждают специалисты. Если постройка окажется не вспомогательной, а самостоятельной, то ее могут признать самовольным сооружением и потребовать снести. Юристы отметили, что на такие объекты нельзя приобрести право собственности. Кроме того, владелец участка не сможет распоряжаться постройкой — продавать, дарить, сдавать в аренду и совершать другие сделки.

Проблемы могут возникнуть из-за неправильно установленных туалетов

Серьезные последствия также ожидают дачников при неправильно построенных туалетах. Эксперты объясняют, что требования к этим объектам на загородных участках в основном касаются комфорта и безопасности соседей. Чтобы избежать наказания и лишних трат, необходимо учитывать ряд правил.

Так, уборная должна быть расположена не менее чем в 12 метрах от других построек, восьми метрах от колодца или скважины и двух метрах от забора. Кроме того, туалет необходимо оснастить герметичным баком. За нарушение правил дачников могут оштрафовать на сумму от 3000 до 5000 рублей или потребовать демонтировать конструкцию.

Санкции предусмотрены и за пренебрежение другими нормами. Так, размещение имущества за пределами кадастровых границ участка повлечет гражданско-правовую ответственность. В случае конфликта от владельца дачи потребуют не только освободить занятую площадь, но и заплатить муниципалитету за аренду.

Кроме того, строгие правила распространяются на разведение огня на загородном участке. Минимальное расстояние от построек до места установки мангала — пять метров. Эксперты предупреждают, что использование открытого огня возможно только при наличии первичных средств пожаротушения и мобильной связи для вызова экстренных служб. За нарушение правил в пожароопасный сезон дачникам придется заплатить до 20 тысяч рублей.

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