Риелтор: 80% недорогих квартир в Москве сдается нелегально
Около 80% недорогих арендных квартир в Москве сдается нелегально: их собственники не платят налоги, рассказал РИА Недвижимость руководитель отделения "Смоленская" агентства недвижимости "Азбука жилья" Роман Бабичев.
"В сегменте дорого жилья, со ставкой аренды более 100 тысяч рублей в месяц, вбелую сдается примерно 80% квартир, в сегменте дешевого ситуация обратная - 80% квартир сдается вчерную", - сказал Бабичев.
Определенный скачок количества собственников, желающих платить налоги со сдачи квартиры в аренду, по наблюдениям риелтора, отмечался в 2019 году, когда появился закон о самозанятых. Для самозанятых ставка налога составляет лишь 4% при сдаче квартиры физлицу и 6% при сдаче ее в аренду компаниям вместо стандартных 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
"Вместе с тем в течение того же года этот энтузиазм пропал и в последние годы каких-то всплесков не наблюдается", - констатировал он.