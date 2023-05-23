Риелтор: 80% недорогих квартир в Москве сдается нелегально

"В сегменте дорого жилья, со ставкой аренды более 100 тысяч рублей в месяц, вбелую сдается примерно 80% квартир, в сегменте дешевого ситуация обратная - 80% квартир сдается вчерную", - сказал Бабичев.

Определенный скачок количества собственников, желающих платить налоги со сдачи квартиры в аренду, по наблюдениям риелтора, отмечался в 2019 году, когда появился закон о самозанятых. Для самозанятых ставка налога составляет лишь 4% при сдаче квартиры физлицу и 6% при сдаче ее в аренду компаниям вместо стандартных 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).