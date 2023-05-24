Верховный суд назвал условия для взыскания не уплаченных на ребенка денег

Очень нестандартное решение вынес Верховный суд РФ, фактически встав на сторону гражданина, который не платил алименты на своего ребенка. Гражданке, которая решила спустя годы взыскать неуплаченные алименты, было отказано из-за ее позиции.

История, о которой расскажем, начиналась стандартно: бывшая жена через суд взыскала алименты с бывшего мужа. Тот два года выплачивал деньги, но потом забыл о своих родительских обязанностях. Ситуация осложнилась тем, что в районном суде Краснодарского края потеряли приказ по этому делу. Документ нашли лишь спустя 15 лет. Тогда возник вопрос: за какой срок взыскивать долг? Местные суды разошлись во мнениях. А Верховный суд обратил внимание на то, что суды не учли важные обстоятельства этого спора. Эксперты, изучив дело, обратили внимание на бездействие матери в такой ситуации - на протяжении длительного срока (определение Верховного суда РФ N 18-КАД20-38-К4). Этот спор заметил портал "Право.ru".

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У супругов из Краснодарского края семейная жизнь не сложилась. После развода их единственная дочь осталась жить с матерью. Летом 2000 года женщина впервые обратилась в Горячеключевской городской суд, чтобы получать с бывшего мужа алименты на содержание их несовершеннолетнего ребенка. Тогда первая инстанция постановила, что со 2 августа 2000 года бывший муж должен ежемесячно перечислять четверть всех своих доходов на дочку.

Осенью того же года исполнительное производство в отношении гражданина окончили, потому что деньги он исправно посылал. При этом такое решение приставов бывшая жена не обжаловала. После двух лет выплат отец прекратил отправлять деньги. Гражданка не могла заставить его перечислять алименты, так как Горячеключевской горсуд потерял судебный приказ по этому спору. И она не пыталась добиться этих выплат.

Но спустя время - в 2017 году - дело неожиданно нашли. Тогда гражданка повторно обратилась в суд с заявлением о возбуждении исполнительного производства против бывшего мужа с тем, чтобы заставить его выплатить долг. На тот момент просрочка по алиментам составляла уже 15 лет. В суде бывший муж уверял, что узнал о необходимости платить алименты со слов бывшей жены и самостоятельно содержал дочь. Но никаких доказательств в виде чеков или расписок предоставить не смог. Судебный пристав посчитал ему задолженность всего за три года, как сказано в статье 113 Семейного кодекса РФ.

Но определение задолженности гражданке показалось недостаточным - она захотела получить деньги с отца ребенка за все прошедшие годы. Гражданка потребовала взыскать с отца уже выросшей дочери 3 млн рублей долгов по алиментам и 24 млн рублей неустойки. И суд пошел ей навстречу - первая инстанция это требование удовлетворила в полном объеме. Суд указал на ошибку пристава и обязал его пересчитать размер долга. В своем решении суд сослался на ту же статью 113 СК, что и сотрудник ФССП. Суд подчеркнул, что выплата денег прекратилась по вине самого отца. Отец опротестовал это решение.

И апелляция встала на его сторону. Краснодарский краевой суд отменил акт Горячеключевского горсуда, сославшись на то, что в течение 15 лет никто не требовал с гражданина платить алименты. То есть никакие действия для взыскания долга не предпринимались.

В итоге президиум краевого суда отменил апелляционное определение и заставил еще раз проверить решение первой инстанции. На втором круге нижестоящие суды постановили взыскать все же 3 млн рублей долгов по алиментам. Во взыскании 24 млн неустойки суды отказали.

Гражданка сама ничего не делала для возбуждения исполнительного производства в срок

Вот в таком виде спор дошел до Судебной коллегии по административным делам Верховного суда. Она отменила решения нижестоящих инстанций, указав на факты, которые не оценили местные суды. Первое - решение пристава окончить исполнительное производство в отношении гражданина не отменялось и не обжаловалось. Второе - не проверены доводы должника о том, что он не уклонялся от уплаты алиментов. Третье - поведение бывшей жены при взыскании алиментов. "Тройка" судей ВС отправила это дело на повторное рассмотрение обратно в первую инстанцию. И на этот раз Горячеключевской горсуд полностью отказал истице.