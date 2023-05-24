Названы основания для конфискации дачи и участка

Юрист Елена Кудерко назвала основания конфискации или продажи с торгов дачи и участки у собственника. В интервью агентству «Прайм» она отметила, что для данного процесса нужны веские основания.

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«Конфискация имущества — всегда действие безвозмездное, денежные средства от продажи имущества поступают в госсобственность», — объяснила она.

Ее чаще всего применяют в уголовном законодательстве в качестве наказания за преступление. И только тогда, когда есть данные о том, что имущество приобретено на доходы от преступной деятельности, подчеркнула юрист.

Также имущество конфисковать могут за долги. Это происходит в рамках дела о банкротстве для того, чтобы погасить долги собственника. Это же касается, если владелец дачи постоянно нарушает требования по охране земель и загрязняет их. К примеру, устраивает там свалку. Тогда часть денег после погашения долгов возвращается собственнику. Неиспользование участка также может быть наказуемо, подчеркнула эксперт.

При этом любое изъятие земли возможно только на основании судебного решения. Чаще всего это происходит не сразу. Сначала СНТ может обратиться с иском к собственнику с просьбой прекратить нарушения. Если человек бездействует, тогда дело может дойти до конфискации.

Ранее российским дачникам назвали самые распространенные нарушения на участках. Зачастую они без законных оснований присваивают земли общего пользования или находящихся рядом участков. В основном это происходит из-за незнания или ошибки в документах.