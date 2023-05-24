Перечислены районы Москвы, где квартиры сдаются быстрее всего

Быстрее всего сдать в аренду однокомнатную квартиру в Москве можно в районах Котловка, Метрогородок, Мосрентген и Дорогомилово, рассказала РИА Недвижимость эксперт "Циан.Аналитики" Елена Лапшина.

"Сейчас средний срок нахождения в базе объявления о сдаче однокомнатной квартиры в Москве составляет 49 дней или чуть более полутора месяцев. Самые низкие показатели в выше перечисленных районах, средний срок нахождения в базе объявления о сдаче однокомнатной квартиры не превышает месяца", - отметила она.

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По словам Лапшиной, в Котловке можно сдать "однушку" за 23 дня, в Метрогородке и в Мосрентгене - за 24 дня, в Дорогомилове - за 25, в Савёловском районе, Филях-Давыдкове, Гагаринском и Академическом районах - за 26, в Троицке - за 27, в Бескудниковском районе и в Южном Медведкове - за 29.

Среди этих районов присутствуют как достаточно бюджетные локации для аренды жилья: Метрогородок, Троицк, Мосрентген, Южное Медведково (средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет 43 тысячи рублей, а здесь - не более 35 тысяч), так и дорогие: Дорогомилово (61,1 тысячи рублей в месяц), Академический (53,5 тысячи), Гагаринский (47,8 тысячи).

"То есть популярностью пользуются, с одной стороны, бюджетные квартиры, часто с не очень хорошей транспортной доступностью, далеко от центра, зато с низкой арендной платой, с другой, квартиры с бюджетом выше среднего, но не самые дорогие, расположенные в районах с хорошей транспортной доступностью, недалеко от центра", - объяснила Лапшина.

Кроме того, в большинстве этих районов не очень большой выбор квартир (не более 20 вариантов "однушек"), что дополнительно способствует тому, что лоты долго не задерживаются на рынке и не накапливаются, увеличивая средние сроки нахождения в базе, добавила она.