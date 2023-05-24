Небоскреб в виде утюга в Нью-Йорке превратят в апартаменты

В Нью-Йорке на аукционе продали знаменитое здание Flatiron Building, напоминающее утюг. Покупатель заплатил за недвижимость 161 миллион долларов.
Победителем торгов, которые прошли накануне перед зданием суда Манхэттена, стал застройщик Джефф Гурал.
По его словам, часть или все здание вскоре переоборудуют в апартаменты. Однако для этого сначала нужно будет получить разрешение от властей Города большого яблока, передает агентство Bloomberg.
Треугольное здание – одна из достопримечательностей Нью-Йорка. Оно расположено на пересечении Бродвея, 23-й улицы и Пятой авеню в центре Манхэттена. Башня фигурирует во многих фильмах и сериалах. Здание было возведено в 1902 году. Долгие годы небоскреб арендовало издательство Macmillan Publishers.
Ранее сообщалось, что на Багамах на продажу выставили остров, где снимали «Пиратов Карибского моря».