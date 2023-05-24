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Небоскреб в виде утюга в Нью-Йорке превратят в апартаменты

В Нью-Йорке на аукционе продали знаменитое здание Flatiron Building, напоминающее утюг. Покупатель заплатил за недвижимость 161 миллион долларов.

Небоскреб в виде утюга в Нью-Йорке превратят в апартаменты
© Unsplash

Победителем торгов, которые прошли накануне перед зданием суда Манхэттена, стал застройщик Джефф Гурал.

По его словам, часть или все здание вскоре переоборудуют в апартаменты. Однако для этого сначала нужно будет получить разрешение от властей Города большого яблока, передает агентство Bloomberg.

Треугольное здание – одна из достопримечательностей Нью-Йорка. Оно расположено на пересечении Бродвея, 23-й улицы и Пятой авеню в центре Манхэттена. Башня фигурирует во многих фильмах и сериалах. Здание было возведено в 1902 году. Долгие годы небоскреб арендовало издательство Macmillan Publishers.

Ранее сообщалось, что на Багамах на продажу выставили остров, где снимали «Пиратов Карибского моря».

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