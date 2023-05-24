Небоскреб в виде утюга в Нью-Йорке превратят в апартаменты

В Нью-Йорке на аукционе продали знаменитое здание Flatiron Building, напоминающее утюг. Покупатель заплатил за недвижимость 161 миллион долларов.

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Победителем торгов, которые прошли накануне перед зданием суда Манхэттена, стал застройщик Джефф Гурал.

По его словам, часть или все здание вскоре переоборудуют в апартаменты. Однако для этого сначала нужно будет получить разрешение от властей Города большого яблока, передает агентство Bloomberg.