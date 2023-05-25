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Член гильдии риелторов рассказал, что в среднем у россиян уходит 10 лет на выплату ипотеки

Большинство россиян выплачивает ипотечный кредит за 10 лет. Такие данные представил эксперт рынка недвижимости, член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков в разговоре с интернет-изданием "Лента.ру".

"В среднем, сегодня россияне берут ипотечный кредит на 24 года. Это большой срок, который позволяет уменьшить ежемесячный платеж. В итоге люди все равно пытаются закрыть ипотеку досрочно. Но, если в 2015 - 2016 годах кредит выплачивали за 5 - 7 лет, то теперь это 10", — сказал Барсуков.

По его словам, срок выплат граждан по ипотеке постепенно рос еще с 2021 года, когда начали увеличиваться цены на недвижимость.

Также риелтор отметил, что в основном россияне успешно справляются с выплатой ипотеки - в 2022 году процент просрочек по этому виду займов сократился. Барсуков затруднился назвать причину этому.

В Госдуму внесли законопроект о самозапрете на кредиты

На этой неделе газета "Известия" со ссылкой на сообщение пресс-службы финансового маркетплейса "Выберу.ру" написала, что спрос на семейную ипотеку в России в первые четыре месяца (январь - апрель) 2023 года вырос на 32% относительно такого же периода 2022 года.

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