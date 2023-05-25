"В среднем, сегодня россияне берут ипотечный кредит на 24 года. Это большой срок, который позволяет уменьшить ежемесячный платеж. В итоге люди все равно пытаются закрыть ипотеку досрочно. Но, если в 2015 - 2016 годах кредит выплачивали за 5 - 7 лет, то теперь это 10", — сказал Барсуков.