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Россияне отвернулись от новостроек ради «вторички»

В апреле ипотечный спрос в России сместился с новостроек на вторичное жилье. О том, что россияне отвернулись от новых квартир ради готовых объектов, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Россияне отвернулись от новостроек ради «вторички»
© РИА Новости

По итогам месяца выдачи рыночной ипотеки выросли на пять процентов относительно марта, достигнув 288 миллиардов рублей. В то же время выдачи льготной ипотеки снизились на шесть процентов, до 278 миллиардов рублей. Упал спрос как на семейную, так и на льготную ипотеку с господдержкой — именно эти программы формируют основной спрос на льготную ипотеку в стране.

В ЦБ объяснили выбор россиян в пользу «вторички» сворачиванием льготной ипотеки от застройщика с околокулевой ставкой за счет завышения стоимости жилья, которая часто сочеталась с программами господдержки. На фоне введенных регулятором ограничений на такие кредиты средняя ставка на рынке новостроек возвращается к уровню рынка — в апреле она выросла на 0,4 процентного пункта, до шести процентов.

Ранее в мае вице-премьер Юрий Трутнев назвал срок запуска в России нового вида ипотеки. Льготную ипотеку со ставкой два процента годовых в регионах Арктической зоны могут запустить летом 2023 года.

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