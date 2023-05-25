Россияне отвернулись от новостроек ради «вторички»

В апреле ипотечный спрос в России сместился с новостроек на вторичное жилье. О том, что россияне отвернулись от новых квартир ради готовых объектов, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

По итогам месяца выдачи рыночной ипотеки выросли на пять процентов относительно марта, достигнув 288 миллиардов рублей. В то же время выдачи льготной ипотеки снизились на шесть процентов, до 278 миллиардов рублей. Упал спрос как на семейную, так и на льготную ипотеку с господдержкой — именно эти программы формируют основной спрос на льготную ипотеку в стране.

В ЦБ объяснили выбор россиян в пользу «вторички» сворачиванием льготной ипотеки от застройщика с околокулевой ставкой за счет завышения стоимости жилья, которая часто сочеталась с программами господдержки. На фоне введенных регулятором ограничений на такие кредиты средняя ставка на рынке новостроек возвращается к уровню рынка — в апреле она выросла на 0,4 процентного пункта, до шести процентов.