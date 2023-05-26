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Центробанк РФ анонсировал повышение требований к первоначальному взносу по ипотеке

Банк России анонсировал повышение требований к минимальному первоначальному взносу по ипотечным кредитам. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ повысит первоначальный взнос по ипотеке
© РИА Новости

В частности, для неприменения надбавок с 1 июня 2023 года заёмщику потребуется сделать первоначальный взнос не менее 20%, а с 1 января 2024 года - не менее 30%.

Отмечается, что для более точной оценки долговой нагрузки банки «смогут оценивать доход клиентов по внутренним моделям», однако эти модели должны быть одобрены Центробанком.

Ранее вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев не исключил, что летом 2023 года будет запущена арктическая ипотека, сообщает RT.

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