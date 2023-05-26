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Школа и детский сад появятся на Клинской улице в Ховрине в 2023 году

Школу и детский сад планируют открыть в столичном районе Ховрино в этом году, сообщает пресс-служба московского Депстроя. Строительство учебного корпуса для учащихся 8–11 классов ведется по адресу Клинская улица, владение 24. Как уточнил руководитель департамента Рафик Загрутдинов, участок нового корпуса прилегает к действующей школе № 1474. "Здание детского сада переменной этажности на 350 мест построено по адресу Клинская улица, 29. Сейчас его готовят к вводу в эксплуатацию. Детский сад рассчитан на 350 детей", – добавил он. Ранее сообщалось о завершении отделочных работ в паркинге в составе ТПУ "Ховрино". По словам Загрутдинова, объект состоит из четырех ярусов, его площадь более 10 тысяч квадратных метров. Паркинг рассчитан на 249 машино-мест. Кроме того, Загрутдинов рассказал о старте строительства жилого дома по программе реновации в Можайском районе. Для будущих жильцов в доме будут доступны 274 квартиры, из которых 72 – однокомнатные, 158 – двухкомнатные, подчеркнул руководитель Депстроя.

Школа и детский сад появятся на Клинской улице в Ховрине в 2023 году
© Москва24
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