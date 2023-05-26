ЦБ повысит первоначальный взнос по ипотеке

С 1 июня минимальная ставка по первому взносу увеличится до 20 %, а с 1 января 2024 года составит 30 %. Об этом сообщил Банк России 26 мая.

Корректировки не затронут ипотеку с господдержкой, первоначальный взнос по которой в настоящее время составляет минимум 15% от цены на жилье.

Сейчас сумма первого взноса составляет 10% от стоимости жилья.

Ранее пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы сообщила, что за первые четыре месяца текущего года в российской столице было оформлено максимальное количество ипотечных сделок за все годы.