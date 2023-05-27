В новостройках предложили выделять помещения для бездомных кошек
Устраивать в новых жилых комплексах своего рода котокафе, где смогут жить бездомные кошки, обитавшие ранее на этой территории, предлагает Фонд защиты городских животных. Такой проект фонд представил на XXVIII Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна "АрхМосква".
По подсчетам фонда, в Москве живут более 70 тысяч бездомных кошек. Большая часть их обитает в старом жилом фонде. Практически в каждом доме насчитывается от одной до семи кошек, в редких случаях от 11 до 15, рассказала директор фонда Екатерина Дмитриева. Кошка никогда не будет убегать из подвала дома, который идет под снос, отметила она. Во-первых, ей некуда бежать, во-вторых, считает подвал безопасным местом и будет сидеть там до последнего, думая, что это место защищено. Огромное количество кошек - около 3 тысяч - живет также на промышленных территориях, большая часть которых в черте столицы застраивается или реконструируется. В прошлом году перед сносом завода "МиГ" волонтеры вывезли оттуда более 100 животных, рассказала Дмитриева.
При этом государственных механизмов по защите этих животных нет, в муниципальных приютах для кошек всего тысяча мест, еще столько же в частных приютах-передержках, отметила директор фонда.
Несколько лет назад волонтеры запустили программу по спасению кошек из сносимых зданий - перед сносом они ставят фотоловушки, выясняя, сколько там животных, затем устанавливают котоловки, лечат и вакцинируют пойманных животных и отправляют их в "Котобюро" (помещение для коворкинга или проведения мероприятий в центре города). Более сотни котов оттуда позже разобрали по домам москвичи.
Сейчас фонд предлагает организовывать подобные "Котобюро" в каждом жилом комплексе. Застройщику предлагается заложить в проект и предоставить фонду помещение не менее 50 кв. м в безвозмездную аренду. Дополнительных вложений от него не потребуется, уверяют активисты фонда. Административные и организационные задачи, расходную часть фонд берет на себя. В этих помещениях могли бы жить бездомные кошки, обитавшие ранее на этой территории.
Предполагается, что жители комплекса таким образом получат многофункциональное пространство, которое может быть коворкингом, лекторием, кафе, досуговым центром, помещением для мастер-классов, праздников и т.п., где одновременно можно общаться с животными.