В новостройках предложили выделять помещения для бездомных кошек

Устраивать в новых жилых комплексах своего рода котокафе, где смогут жить бездомные кошки, обитавшие ранее на этой территории, предлагает Фонд защиты городских животных. Такой проект фонд представил на XXVIII Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна "АрхМосква".

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По подсчетам фонда, в Москве живут более 70 тысяч бездомных кошек. Большая часть их обитает в старом жилом фонде. Практически в каждом доме насчитывается от одной до семи кошек, в редких случаях от 11 до 15, рассказала директор фонда Екатерина Дмитриева. Кошка никогда не будет убегать из подвала дома, который идет под снос, отметила она. Во-первых, ей некуда бежать, во-вторых, считает подвал безопасным местом и будет сидеть там до последнего, думая, что это место защищено. Огромное количество кошек - около 3 тысяч - живет также на промышленных территориях, большая часть которых в черте столицы застраивается или реконструируется. В прошлом году перед сносом завода "МиГ" волонтеры вывезли оттуда более 100 животных, рассказала Дмитриева.

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При этом государственных механизмов по защите этих животных нет, в муниципальных приютах для кошек всего тысяча мест, еще столько же в частных приютах-передержках, отметила директор фонда.

Несколько лет назад волонтеры запустили программу по спасению кошек из сносимых зданий - перед сносом они ставят фотоловушки, выясняя, сколько там животных, затем устанавливают котоловки, лечат и вакцинируют пойманных животных и отправляют их в "Котобюро" (помещение для коворкинга или проведения мероприятий в центре города). Более сотни котов оттуда позже разобрали по домам москвичи.

Сейчас фонд предлагает организовывать подобные "Котобюро" в каждом жилом комплексе. Застройщику предлагается заложить в проект и предоставить фонду помещение не менее 50 кв. м в безвозмездную аренду. Дополнительных вложений от него не потребуется, уверяют активисты фонда. Административные и организационные задачи, расходную часть фонд берет на себя. В этих помещениях могли бы жить бездомные кошки, обитавшие ранее на этой территории.