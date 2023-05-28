Риелтор рассказал о проблемах с ипотекой для мужчин

Россиянам мужского пола, особенно призывного возраста, тяжелее взять ипотечный кредит, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на риелтора, эксперта по недвижимости Олега Бендрикова.

По его словам, банки хуже рассматривают заявки именно от мужчин. Некоторые кредитные учреждения, особенно региональные, запрашивают справку из военкомата.

Как отметил эксперт, если мужчину призовут в армию, есть риск увеличения суммы платежей или полной потери квартиры. При этом можно написать заявление на ипотечные каникулы, так как призыв на службы считается весомым аргументом для этого. Однако нужно помнить, что каждые ипотечные каникулы увеличивают срок кредита и зачастую сумму ежемесячного платежа.

При этом банки могут отказать в ипотечных каникулах, и потребовать платить дальше, «так как их это не волнует». Если мужчина не сможет обслуживать свою ипотеку, он лишится и квартиры, и первоначального взноса.