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Россияне раскрыли причины отказа от покупки готовых квартир

От покупки квартир на вторичном рынке россияне чаще всего отказываются из-за отсутствия ремонта, ставок по ипотеке и сомнительного состояния дома. Причины нежелания приобретать готовое жилье раскрыли участники исследования агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишут «Известия».

Россияне озвучили причины отказа от покупки готовых квартир
© Lenta.ru

Наиболее распространенным основанием для отказа от покупки «вторички» специалисты назвали повышенную процентную ставку по ипотеке (10-12 процентов годовых), а также меньшее, чем на первичном рынке жилья, количество льготных программ для различных категорий покупателей. По этой причине срываются 65 процентов сделок с готовыми квартирами, отметили в «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Второй причиной является состояние квартиры. 25 процентов всех клиентов-отказников — граждане, которые не хотят вкладываться в капитальный ремонт и не могут комфортно проживать в предлагаемой квартире сразу же после покупки. Большая часть людей принимает такое решение после первичного просмотра выбранного ими лота», — рассказали аналитики.

Другой частой причиной для отказа от сделки с «вторичкой» оказалось состояние дома и обслуживающая его управляющая компания — с этим связаны 10 процентов не состоявшихся сделок. Чаще всего потенциальным собственникам не нравятся состояние подъезда, грязный мусоропровод, неприятные запахи на лестничной клетке, захламление соседскими вещами мест общего пользования и устаревшие лифты, уточнили эксперты. Кроме того, часть клиентов перед сделкой общается с соседями и изучает репутацию управляющей компании, и только потом принимает решение о покупке или отказе.

Ранее сообщалось, что ипотечный спрос в России сместился с новостроек на вторичное жилье. В Центробанке объяснили выбор россиян в пользу «вторички» сворачиванием льготной ипотеки от застройщика с околонулевой ставкой за счет завышения стоимости жилья, которая часто сочеталась с программами господдержки.

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