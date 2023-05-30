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Часть россиян собрались вне очереди переселять из ветхого жилья

В России собрались вне очереди переселять малоимущих владельцев жилья из аварийных зданий. Проект изменений в Жилищный кодекс РФ, касающийся этой части россиян, подготовил Минстрой, пишет РИА Новости.

Часть россиян собрались вне очереди переселять из ветхого жилья
© Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Такой категории граждан, проживающей в ветхих домах, предложили первыми предоставлять квартиры по договору соцнайма или денежную компенсацию.

«Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, не имеющим иного пригодного для постоянного проживания жилого помещения, являющимся малоимущими и состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются вне очереди по договору социального найма благоустроенные жилые помещения по нормам предоставления площади жилого помещения на собственника и членов его семьи», — говорится в проекте закона.

Ранее россиян, проживающих в аварийных зданиях, предложили переселять в деревянные дома. В предложенных Минстроем поправках уточняется, что вместо ветхого жилья можно предоставить как многоквартирный деревянный дом, так и индивидуальный.

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