Часть россиян собрались вне очереди переселять из ветхого жилья

«Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, не имеющим иного пригодного для постоянного проживания жилого помещения, являющимся малоимущими и состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются вне очереди по договору социального найма благоустроенные жилые помещения по нормам предоставления площади жилого помещения на собственника и членов его семьи», — говорится в проекте закона.