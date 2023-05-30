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В России подорожала ипотека

По итогам апреля 2023 года в России подорожала ипотека — средняя ставка по жилищным кредитам выросла на 0,34 процентного пункта, до 8,52 процента годовых. Об этом сообщает Центробанк (ЦБ) в своем отчете, который опубликован на сайте финансового регулятора.

В России подорожала ипотека
© Lenta.ru

В ЦБ объясняют такую динамику в том числе сокращением доли кредитов, взятых на покупку квартир в новостройках. Средняя ставка по ипотеке на строящееся жилье выросла с 5,57 процента в марте до 6,04 процента в апреле, отмечают в регуляторе. Это произошло на фоне сокращения выдачи займов по околонулевым программам от застройщиков. При этом ставка по ипотеке на вторичное жилье сохранилась на уровне 10 процентов.

Задолженность по ипотечным кредитам без учета приобретенных кредитными организациями прав требования по данным на 1 мая достигла 14,7 триллиона рублей, добавили в ЦБ. Темп ее прироста не изменился с марта и составил 2,1 процента. По оценкам регулятора, на ипотечные займы приходится 52,1 процента всего объема кредитной задолженности физических лиц в России.

Названа категория граждан, которой чаще отказывают в ипотеке

Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин допустил распространение программы льготной ипотеки на вторичный рынок жилья — по его словам, этот вопрос обсуждается. Замглавы ЦБ добавил, что ввод льгот на покупку готовых квартир может в большей степени спровоцировать рост цен на недвижимость, чем повышение доступности жилья в стране.

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