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Мутко заявил о необходимости выдавать «льготную ипотеку» на вторичку адресно

Льготную ипотеку на вторичное жилье стоит выдавать адресно. Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Мутко порассуждал о критериях «льготной ипотеки» на вторичку
© РИА Новости

Он отметил, что решения таким образом и так принимаются. При этом Мутко считает, что льготную ипотеку на «вторичку» стоит ввести в моногородах — на Дальнем Востоке и регионах, где практически не строится жилье.

По его словам, сейчас рынок сбалансировался по спросу и предложению, но если распространить льготную ипотеку на вторичку, то спрос может окончательно перейти в эту область и поднять цены.

Мутко напомнил, что такое уже было при запуске льготной ипотеки на новостройки и «Дальневосточной ипотеке».

В связи с этим он призвал быть осторожным с этим и использовать точечные меры — для отдельных категорий граждан и регионов.

Например, предлагаются дополнительные льготы для семей с детьми-инвалидами и регионов, в которых на данный момент нет строительства.

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