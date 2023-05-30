Мутко порассуждал о критериях «льготной ипотеки» на вторичку

Льготную ипотеку на вторичное жилье стоит выдавать адресно. Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Он отметил, что решения таким образом и так принимаются. При этом Мутко считает, что льготную ипотеку на «вторичку» стоит ввести в моногородах — на Дальнем Востоке и регионах, где практически не строится жилье.

По его словам, сейчас рынок сбалансировался по спросу и предложению, но если распространить льготную ипотеку на вторичку, то спрос может окончательно перейти в эту область и поднять цены.

Мутко напомнил, что такое уже было при запуске льготной ипотеки на новостройки и «Дальневосточной ипотеке».

В связи с этим он призвал быть осторожным с этим и использовать точечные меры — для отдельных категорий граждан и регионов.