Названы минусы льготной ипотеки

По словам Печатникова, из-за слишком активной поддержки многоквартирного домостроения разница в цене между вторичным и первичным рынками жилья выросла до 40 процентов. В такой ситуации для банков увеличиваются риски низкой рыночной стоимости объекта залога.

Банкир добавил, что в льготные программы ипотеки следует добавить полезные для России профессии. Печатников отметил, что помимо IT-ипотеки и продуктов для медиков в стране появятся меры поддержки для педагогов. Еще одно изменение, в котором нуждается ипотека — задействование нескольких источников финансирования поддержки заемщика. Печатников напомнил, что сейчас правовые ограничения не дают собрать кредит, в котором сочетались бы помощь по федеральным программам и регионам, скидки от банка-кредитора, а также субсидии работодателя.