Эксперт описал, каким будет рынок недвижимости Турции после выборов

Президентские выборы в Турции завершились победой Реджепа Эрдогана. Почему это хорошая новость для россиян, купивших жилье в этой стране и что теперь будет с турецким рынком недвижимости, «Коммерсанту» рассказал руководитель департамента зарубежной недвижимости Barnes International Moscow Денис Перковский.

Оппонент Эрдогана, Кемаль Кылычдароглу, был решительно настроен на то, чтобы отправить иностранцев обратно домой. Речь, конечно, в первую очередь, шла о сирийских и афганских беженцах. Но не исключено, что россиян, поселившихся в Турции, могла постичь та же участь.

Однако с победой Эрдогана можно с уверенностью сказать, что рынок недвижимости не ожидает никаких потрясений, подчеркнул эксперт. Хотя общая доля иностранных граждан, покупающих там жилье, не более 6%. При этом россияне стабильно входят в тройку лидеров по количеству приобретенных объектов. Объем рынка в последние десять лет продемонстрировал умеренный рост на уровне 30%, а российский спрос оставался стабильным на уровне 1,5 тыс. единиц в год, а в 2022 году вырос до рекордных 16 тыс.

Однако, чтобы успокоить избирателей, вероятно, что будут внедрены какие-либо ограничения для иностранцев. Так, не исключено, что может повыситься стоимость турецкого гражданства, выдачу туристического ВНЖ по аренде вообще могут отменить. Также могут повысить минимальный ценовой порог для оформления ВНЖ по покупке жилья.