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Названы российские мегаполисы с сильно подешевевшими квартирами

В мае 2023 года квартиры в новостройках сильнее всего подешевели в Воронеже — в среднем на 7,6 процента с января, до 4,9 миллиона рублей. Российские мегаполисы с наибольшим снижением цен на первичном рынке жилья назвали аналитики компании «Бест-Новострой» в своем исследовании, пишет РБК.

Названы российские мегаполисы с сильно подешевевшими квартирами
© РИА Новости

Второе место по этому показателю занимает Краснодар — там средняя стоимость лота в новостройках снизилась на 7,3 процента с начала года, до 6,7 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Омск, где первичные квартиры стали дешевле на 7,2 процента, до 6,2 миллиона рублей. В топ-пять также вошли Самара (минус 6,5 процента, до 5,7 миллиона рублей) и Санкт-Петербург (минус 6,2 процента, до 12,2 миллиона рублей).

По данным аналитиков, жилье подорожало только в четырех городах-миллионниках из 16. Лидером по этому показателю стала Москва — средняя стоимость квартир в новостройках столицы выросла с января на 6,7 процента, до 22,8 миллиона рублей.

В основном, как пояснили специалисты, снижение средней стоимости лота в предложении в городах-миллионниках с начала года связано с уменьшением средней площади продаваемых лотов на первичном рынке жилья.

Ранее сообщалось, что цены на вторичное жилье сильнее всего упали в Сочи — на 2,15 процента за месяц, до 235,7 тысячи рублей за один квадратный метр. Второе место в рейтинге занял Оренбург, где готовые квартиры подешевели на 1,72 процента, до 69,5 тысячи рублей за «квадрат». Тройку лидеров замкнул Брянск со снижением на 1,15 процента, до 72,3 тысячи рублей за «квадрат».

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