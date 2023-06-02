Названы российские мегаполисы с сильно подешевевшими квартирами

В мае 2023 года квартиры в новостройках сильнее всего подешевели в Воронеже — в среднем на 7,6 процента с января, до 4,9 миллиона рублей. Российские мегаполисы с наибольшим снижением цен на первичном рынке жилья назвали аналитики компании «Бест-Новострой» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место по этому показателю занимает Краснодар — там средняя стоимость лота в новостройках снизилась на 7,3 процента с начала года, до 6,7 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Омск, где первичные квартиры стали дешевле на 7,2 процента, до 6,2 миллиона рублей. В топ-пять также вошли Самара (минус 6,5 процента, до 5,7 миллиона рублей) и Санкт-Петербург (минус 6,2 процента, до 12,2 миллиона рублей).

По данным аналитиков, жилье подорожало только в четырех городах-миллионниках из 16. Лидером по этому показателю стала Москва — средняя стоимость квартир в новостройках столицы выросла с января на 6,7 процента, до 22,8 миллиона рублей.

В основном, как пояснили специалисты, снижение средней стоимости лота в предложении в городах-миллионниках с начала года связано с уменьшением средней площади продаваемых лотов на первичном рынке жилья.