Юрист назвал квартиры-студии незаконным видом жилья

Квартиры-студии площадью около 15 квадратных метров незаконно называть жильем. Таким мнением относительно популярного в России вида недвижимости поделился юрист, член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Александр Хаминский, пишет «Общественная служба новостей».

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Специалист считает, что студии в 23-27 «квадратов» с натяжкой можно относить к жилым помещениям. «Но когда в продаже начали появляться "клетушки" площадью около 15 квадратных метров, они уже на стадии проектирования не могли называться жильем», — заявил Хаминский.

По словам эксперта, это противоречит нормам, которые прописаны в жилищном законодательстве России. Так, чтобы соблюсти санитарные показатели для временного жилья, достаточно шести квадратных метров на человека. Однако, когда речь идет о заключении договора социального найма, действуют другие правила: не менее 33 «квадратов» на одного жильца, 42 «квадратов» — на двоих, а также по 18 «квадратов» на каждого квартиранта, если их трое и больше, пояснил юрист.

«Таким образом, 4,5-5 квадратных метров никак не могут считаться жильем. Если в проекте будут предусмотрены такие помещения, то их функциональное назначение может быть определено только как хозяйственное», — подчеркнул эксперт. Хаминский добавил, что подобные помещения не подходят и под офисы, так как при такой площади не будут соблюдены нормативы охраны труда.