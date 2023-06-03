Москвичей предупредили о способе застройщиков сэкономить на ремонте

В Москве заметили, что часть застройщиков стали экономить на электрике в новых квартирах. Такой ремонт не прослужит и год, предупредил эксперт по ремонту, директор компании Jewel home Игорь Грызенков. О такой схеме при чистовой отделке он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

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По словам специалиста, застройщики начали производить монтаж электрических сетей, используя минимальное количество проводов — шлейфов. Таким образом разводка электрики обходится им в несколько раз дешевле, но во много раз увеличивает нагрузку на электрический щит.

«Происходит все следующим образом - собственник принимает квартиру, проверяет розетки. Они в рабочем состоянии, заселяется, вскоре розетки перестают работать. "Как так?" — удивляется владелец квартиры, я же проверял, все было исправно, более того, я нанимал специалиста, он это подтвердил. Оказывается, что застройщик просто сэкономил на проводах и сделал разводку сети не из распределительной коробки, а из одной или нескольких розеток, которая, естественно, вскоре замкнет и не справится с нагрузкой», — поделился собеседник «Ленты.ру».

В результате в лучшем случае приходится срывать обои и штробить стены заново, в худшем — делать ремонт еще и соседям, сообщил он. «Исправление подобных огрехов обойдется как минимум в 100 тысяч рублей, а то и во все 600 тысяч — в зависимости от квадратуры. Поэтому целесообразно подстраховаться и предъявить претензию застройщику до начала ремонтных работ», — подытожил эксперт.