Для тех, кто сдает квартиры посуточно, напишут правила

Тем, кто занимается сдачей квартир в аренду посуточно, напишут особые правила. Они должны четко разграничить краткосрочную аренду и гостиничный бизнес, а также урегулировать интересы всех сторон — собственников, соседей и арендаторов. Соответствующий законопроект 5 июня появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно пояснительной записке, законопроект должен устранить противоречие, которое прокралось в Жилищный кодекс, а конкретно — в статью 17, где говорится о назначении жилого помещения. Она запрещает устраивать в квартирах гостиницы, поскольку это может нарушить права других собственников, например, соседей. Но при этом посуточная сдача квартиры гостиничным бизнесом по действующему закону не считается, а значит, она допустима, хотя проблем может принести ничуть не меньше.

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Поэтому статью предложили дополнить положением, по которому правила пользования жилыми помещениями и особенности их предоставления в краткосрочный наем будет утверждать министерство, уполномоченное Правительством. Правила должны «учитывать интересы всех сторон», то есть самого собственника, потенциальных арендаторов, соседей и так далее.

Предполагается, что новые правила заработают с 1 марта 2025 года. По словам разработчиков документа, это связано с тем, что вопрос, который нужно решить, слишком сложный и требует комплексной проработки. У тех, кто уже промышляет посуточной сдачей квартир в аренду, таким образом появится время прикинуть, как им жить дальше и принять какие-то срочные меры — например, помириться с соседями и начать исправно платить налоги.