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Два жилых корпуса ввели эксплуатацию по реновации в Зеленограде

Два 11-ти этажных жилых корпуса ввели в эксплуатацию для переселения по программе реновации в Зеленограде, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Объекты расположены по адресу Солнечная аллея, корпус 935. Здания оснастили подземной автостоянкой. Специалисты облицевали первые этажи темно-серой клинкерной плиткой, входные группы оформили витражным остеклением, а на фасадах разместили металлические корзины для кондиционеров. В общей сложности там находится 180 квартир: 37 однокомнатных, 116 двухкомнатных и 27 трехкомнатных. В Депстрое отметили, что корпуса оснастили тремя квартирами для маломобильных жителей. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. По словам Загрутдинова, все квартиры светлые и просторные, там осуществили улучшенную отделку. В вестибюле жилой части разместили комнату для хранения колясок, кладовую для уборочного инвентаря, а также зону для почтовых ящиков. В корпусах установили лифты. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнили в один уровень с поверхностью земли. Это поможет матерям с колясками и маломобильным жителями с комфортом попасть в подъезд. Кроме того, специалисты провели благоустройство территории. Там высадили деревья и кустарники, газоны и цветники. Рядом разместили детскую и спортивную площадки, а также участок для отдыха взрослых. "Всего в Зеленограде новые квартиры по программе реновации получат жители 34 сносимых зданий, для начала переселения подобраны девять площадок", – заключил Загрутдинов. Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы жители 99 старых домов получили жилье в новостройках по реновации. Новоселье отметили порядка 16 тысяч москвичей, еще 2 тысячи оформляют необходимые для переезда документы, поделился глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Два жилых корпуса ввели эксплуатацию по реновации в Зеленограде
© Москва24
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