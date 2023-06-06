Средний размер ипотечного кредита на новостройки в России увеличился за год

Средний размер ипотечного жилищного кредита (ИЖК) на рынке новостроек РФ в апреле 2023 года увеличился на 9,3%, до 4,8 млн рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в информационном бюллетене Банка России.

"В апреле 2023 года продолжилась наметившаяся в начале года тенденция к сокращению среднего размера ИЖК по договору долевого участия (ДДУ): за месяц он незначительно снизился (на 0,7%) и составил 4,8 млн рублей. Тем не менее в годовом сопоставлении средний размер ИЖК по ДДУ увеличился на 9,3%", - говорится в материалах.

Отмечается, что в апреле 2023 года выдачи ипотеки на приобретение строящегося жилья в РФ сократились: предоставлено 41,6 тыс. ИЖК по ДДУ на сумму 200,4 млрд рублей, что на 8,2 и 8,8% меньше показателей марта по количеству и объему соответственно. При этом продолжилось увеличение средней процентной ставки по кредитам на приобретение строящегося жилья - до 6,04% (5,57% в марте 2023 года). Этому способствовало снижение выдач ипотечных кредитов по сверхнизким ставкам в рамках программ с застройщиками, поясняют в ЦБ.