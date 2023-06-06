Риелтор предупредил об опасности покупки слишком дешевых апартаментов

Гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков заявил, что покупка слишком дешёвых апартаментов в столице может закончиться проблемами. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, на сегодняшний день вторичный рынок недвижимости Москвы может предложить несколько относительно дешёвых апартаментов. Однако эксперт предупреждает, что с приобретением такой недвижимости лучше не торопиться.

Летенков уточнил, что самые бюджетные апартаменты сейчас продаются в районе Соколиная Гора за полтора миллиона рублей. Эксперт предупреждает, что такие объекты обычно расположены на цокольных этажах, в которых проходят коммуникации. Из-за этого к таким апартаментам возникает множество вопросов со стороны коммунальных служб и закона.

«С учетом очень низкой цены такие объекты интересны многим клиентам. По нашим прогнозам, волна проверок не за горами. Риски, о которых, как правило, продавцы не сообщают покупателям, лягут на плечи новых собственников», – подытожил он.