Аналитики предупредили о снижении цен на арендное жилье

В России наблюдается снижение цен на арендное жилье на 15% в связи с уменьшением спроса и ростом объема предложения, пишут «Известия» со ссылкой на отчет экспертов рынка недвижимости. Тем не менее, они прогнозируют возможное увеличение арендных ставок на 5–10% к концу июля — началу августа, когда обычно начинается сезонный спрос.

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Арендные ставки на жилье в больших городах упали на 10–15% из-за снижения спроса и роста объема предложения, — сообщила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Егор Клопенко, руководитель компании Itleaders, подтверждает эту тенденцию, отмечая особую значимость этого процесса в сегменте элитного жилья, где имеется большой запас для снижения цен. По его словам, в некоторых районах Москвы стоимость аренды упала в 1,5–2 раза по сравнению с прошлым годом.

Ольга Павлинова, директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи», добавила, что собственники недвижимости понимают экономическую выгоду быстрого поиска арендаторов и готовы предложить скидки. Она также предсказывает возможный рост арендных ставок на 5–10% к концу июля — началу августа при увеличении спроса.