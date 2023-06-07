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В Подмосковье подготовят земельные участки без обременений для крупного бизнеса

Власти Московской области планируют в текущем году запустить программу по предоставлению крупным компаниям земельных участков с заранее внесенными необходимыми изменениями в документацию, это позволит освободить бизнес от сложностей по снятию наложенных на участки ограничений и переводу земель из одной категории в другую, сообщила ТАСС в среду зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье подготовят земельные участки без обременений для крупного бизнеса
© РИА Новости

"Мы планируем подготовить для крупного бизнеса готовые земельные участки. На первом этапе бывает очень много сложностей - пока снимешь все ограничения или оформишь перевод участка из одной категории в другую, теряется достаточно много времени. Мы сейчас хотим предоставить крупному бизнесу несколько земельных участков без ограничений, "очищенных" от каких-либо неудобств. Пока думаем, что это будет около 100 участков", - сказала она.

Она отметила, что условия предоставления таких участков пока прорабатываются.

По ее словам, соответствующая программа может быть запущена до конца текущего года.

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