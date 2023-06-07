В Подмосковье подготовят земельные участки без обременений для крупного бизнеса

"Мы планируем подготовить для крупного бизнеса готовые земельные участки. На первом этапе бывает очень много сложностей - пока снимешь все ограничения или оформишь перевод участка из одной категории в другую, теряется достаточно много времени. Мы сейчас хотим предоставить крупному бизнесу несколько земельных участков без ограничений, "очищенных" от каких-либо неудобств. Пока думаем, что это будет около 100 участков", - сказала она.