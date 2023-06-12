Цены на новостройки в Москве начали падать

Цены на новостройки в Москве за год сократились на 6%, а квадратный метр подешевел на 0,2%. Об этом газете «Известия» заявили аналитики «Метриум».

«Цены на квартиры и апартаменты в московских новостройках снижаются. За прошедшие 12 месяцев средняя стоимость помещения в новостройках Москвы (во всех классах, включая локальный рынок Новой Москвы) снизилась с 23,8 млн рублей до 22,4 млн рублей», — отметили аналитики компании.

Эксперты посчитали, что такая ситуация произошла из-за распространенных дисконтов, которые применяют застройщики в своих проектах. Причем в некоторых случаях размер скидки может достигать 32%. Из-за этого сократилась не только средняя стоимость жилья, но и квадратного метра. С учетом, что сейчас очень много предложения, рынок играет в пользу покупателя. Из-за этого многие застройщики идут на уступки.

Специалисты добавили, что исключением из тенденции к снижению цен стал рынок новостроек элитного и делюкс-класса. Кроме того, в этом сегменте стоимость жилья наоборот выросла, с 270 млн до 275 млн рублей (+2%). Квадратный же метр подорожал в среднем на 6,4%, до 1,68 млн рублей.