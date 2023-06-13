Депутат Госдумы заявила о новой льготной ипотеке для одиноких россиян
Одинокие молодые граждане России смогут получать льготную ипотеку, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на депутата Госдумы РФ Екатерину Стенякину.
По ее словам, в настоящее время готовится такая программа, которая находится на финальном этапе согласования. Как напомнила парламентарий, есть поручение главы государства о необходимости разработки дополнительных мер поддержки приобретения жилья молодыми россиянами. Сегодня два профильных ведомства — Минстрой и Росмолодежь находятся на финальном этапе создания такого документа.
Речь идет о механизме, по которому возможность получения льготного ипотечного кредитования будут иметь не только молодые люди с семьями.
«На мой взгляд, это будет отличное, революционное решение, которое серьезно поспособствует разрешению проблемы обеспечения жильем молодежи», — заявила депутат.
Стенякина напомнила, что в настоящее время в России существует ряд возможностей, помогающих молодым семьям обзавестись квартирой. Например, программа, стимулирующая приобретение жилья молодыми семьями в сельских территориях. Есть программа для молодых врачей и учителей.