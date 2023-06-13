$82.64+0.5589.01+0.97

Раскрыт срок зарабатывания на полноценную квартиру в Москве

Для покупки квартиры в Москве площадью 60 квадратных метров россиянам придется работать от 12 лет. Срок накопления на полноценное жилье в столице раскрыл гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), бывший зампред Центробанка Михаил Сухов, пишут «Известия».

Раскрыт срок зарабатывания на полноценную квартиру в Москве
© Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По словам эксперта, в 2020 году, чтобы приобрести квартиру аналогичной площади на вторичном рынке Москвы, потребовалось бы работать 9 лет, а на первичном — 11 лет.

«Сейчас для такой покупки потребуется 12 и 15 лет, соответственно», — отметил Сухов.

Глава АКРА связывает такую динамику с развитием и популяризацией льготной ипотеки в стране. Сухов считает, что она не только поддерживает строительную отрасль и помогает россиянам улучшить жилищные условия, но и приводит к удорожанию квартир. Когда начали выдавать такие кредиты на жилье, их средний срок составлял 20 лет, а сейчас он практически достиг 25 лет, уточнил специалист.

Сухов сравнил рынок льготной ипотеки с локомотивом, который едет на угле.

«Уголь — это льготная ипотека: чем больше бросают в топку, тем быстрее паровоз едет. Но топливо при излишнем использовании может взорвать котел, пояснил эксперт», — заключил эксперт.

Ранее Москву назвали лидером по подорожанию жилья в новостройках — средняя стоимость квартир на первичном рынке столицы выросла с января по май на 6,7 процента, до 22,8 миллиона рублей.

1
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители