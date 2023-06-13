Стало известно, почему владельцам квартир будет сложнее выселять квартирантов
С этого лета россиянам, которые сдают свои квартиры в аренду, будет труднее выселить квартирантов, сообщает Life.
До этого хозяин квартиры мог потребовать немедленно освободить помещение, пригрозив обратиться в полицию, поскольку в квартире собственника без согласия владельца никто не может находиться, если правовые отношения не зарегистрированы. Однако теперь такие правила действовать не будут.
Так, прежде всего теперь, согласно закону, расторгнуть договор по инициативе владельца квартиры можно досрочно только исходя из закрытого перечня случаев. Например, если квартиранты не платили за аренду жилья или коммунальные услуги в течение шести месяцев, испортили или разрушили квартиру и так далее.
Помимо этого, Конституционный суд России постановил, что расторгнуть краткосрочный договор найма, если он в действительности не является таковым, можно только при соблюдении определенной процедуры уведомления. Например, если договор заключили на 11 месяцев, а на самом деле он длится дольше.
"С начала этого года суды стали чаще удовлетворять жалобы о необоснованном выселении и взыскивать с владельцев недвижимости ущерб. Это происходит в случае отсутствия договора, в котором нет четких формулировок о порядке расторжения. Если же наем фактически длился более 11 месяцев и это не было зарегистрировано, то такой договор признается фиктивным, то есть недействительным. Соответственно, к хозяину недвижимости возникают вопросы соблюдения не только гражданского, но и налогового законодательства", — отметил депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
В середине марта руководитель ГК "Содействие" Алексей Лашко говорил, что в настоящее время россиянам выгоднее снимать квартиру, чем брать долгосрочную ипотеку или потребительский кредит на покупку недвижимости.