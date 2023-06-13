Стало известно, почему владельцам квартир будет сложнее выселять квартирантов

"С начала этого года суды стали чаще удовлетворять жалобы о необоснованном выселении и взыскивать с владельцев недвижимости ущерб. Это происходит в случае отсутствия договора, в котором нет четких формулировок о порядке расторжения. Если же наем фактически длился более 11 месяцев и это не было зарегистрировано, то такой договор признается фиктивным, то есть недействительным. Соответственно, к хозяину недвижимости возникают вопросы соблюдения не только гражданского, но и налогового законодательства", — отметил депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.