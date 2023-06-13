Россиянам предложили страховать жилье от падения дронов

Так, компания расширила программу по риску падения летающих объектов или их обломков. Чтобы получить выплату, владельцам жилья нужно будет предоставить документы из МЧС, Росавиации или других органов, проводивших расследование. Там должно быть указано, что ущерб жилью был нанесен в результате падения летающего объекта.