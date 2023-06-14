Найдены три самые дешевые «однушки» Москвы

Самую дешевую однокомнатную квартиру в Москве можно купить за 5,8 миллиона рублей. Три наиболее бюджетных варианта на вторичном рынке недвижимости столицы нашли аналитики портала «Мир квартир» в своем обзоре.

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Речь идет об объекте площадью 35 квадратных метров рядом с метро «Соколиная Гора». По словам риелторов, в квартире сделан свежий ремонт из современных материалов, заменены все коммуникации, в санузле и на кухне есть теплые полы, а также установлен водонагреватель и кондиционеры. Кроме того, установлены двери из массива и есть сигнализация.

Второе место занимает «однушка» площадью 39,4 «квадрата» на Ярославском шоссе, в 4 километрах от станции метро «Бабушкинская». Эта квартира продается через аукцион как залоговая или муниципальная. В объявлении указана цена 5,9 миллиона рублей. Отмечается, что в комнате и на кухне есть дешевый косметический ремонт, а санузел нуждается в переустройстве.

Замыкает тройку самых дешевых однокомнатных квартир Москвы лот за 8 миллионов рублей. Вариант площадью 33 квадратных метра расположен рядом со станцией метро «Юго-Восточная». Ремонта в квартире практически нет — будущему владельцу жилья придется поменять все, включая разводку труб водоснабжения и радиаторы отопления. Риелторы советуют покупателю такого жилья торговаться, так как в этом же доме есть аналогичный по площади вариант за 8,4 миллиона рублей, но с хорошим ремонтом и качественной мебелью.